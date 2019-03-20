В Крыму заявили о превышении эпидпорога по ОРВИ

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе снижается, но эпидпорог ещё превышен.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления Роспотребнадзора.

«В Республике Крым за неделю заболели респираторными инфекциями 8083 человека, относительно к эпидемическому порогу заболеваемость выше на 14,5%. В Севастополе за прошедшую неделю заболели 1873 человека, заболеваемость ниже на 40%», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что с 11 по 17 марта в Удмуртии заболели ОРВИ более 13 тыс. человек. Это ниже эпидемического порога на 17,6%, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

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