Рыболовецкий траулер затонул в Калининградской области

В порту Пионерский в Калининградской области затонул маломерный рыболовецкий траулер. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Алексей Баранов.

Отмечается, что в результате штормового ветра произошёл отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил рыболовецкое судно, и оно получило пробоину.

«Руководством порта, экипажем судна и пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС были приняты меры по откачке воды, однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки», — цитирует РИА Новости Баранова.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Керчь-Еникальском канале затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна.