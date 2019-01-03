Рыболовецкий траулер затонул в Калининградской области

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В порту Пионерский в Калининградской области затонул маломерный рыболовецкий траулер. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Алексей Баранов.

Отмечается, что в результате штормового ветра произошёл отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил рыболовецкое судно, и оно получило пробоину.

«Руководством порта, экипажем судна и пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС были приняты меры по откачке воды, однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки», — цитирует РИА Новости Баранова.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Керчь-Еникальском канале затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна.

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