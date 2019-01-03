Рыболовецкий траулер затонул в Калининградской области
Отмечается, что в результате штормового ветра произошёл отрыв пришвартованного плавкрана, который ударил рыболовецкое судно, и оно получило пробоину.
«Руководством порта, экипажем судна и пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС были приняты меры по откачке воды, однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки», — цитирует РИА Новости Баранова.
Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Керчь-Еникальском канале затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна.