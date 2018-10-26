Сбербанк сообщил об устранении технологического сбоя

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В Сбербанке вечером 25 октября произошёл технологический сбой, из-за которого ряд сервисов были недоступны, в настоящее время неполадки устранены. Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Отмечается, что с 23:07 до 23:44 в ходе регламентных работ в сети банка произошёл непредвиденный сбой оборудования.

По данным пресс-службы, в связи с этим ряд сервисов были недоступны, а клиенты могли столкнуться с кратковременными затруднениями во время выполнения операций. 

«В настоящее время сбой полностью устранен, ИТ-системы банка функционируют в полном объеме. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в банке.

В августе сообщалось, что в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.

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