Сбербанк сообщил об устранении технологического сбоя
Отмечается, что с 23:07 до 23:44 в ходе регламентных работ в сети банка произошёл непредвиденный сбой оборудования.
По данным пресс-службы, в связи с этим ряд сервисов были недоступны, а клиенты могли столкнуться с кратковременными затруднениями во время выполнения операций.
«В настоящее время сбой полностью устранен, ИТ-системы банка функционируют в полном объеме. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в банке.
В августе сообщалось, что в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.