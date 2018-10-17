В прокуратуре сообщили о росте числа отравившихся в кафе в Еврейской АО

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Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией после посещения кафе в селе Ленинское в Еврейской автономной области возросло до 26 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

«В период с 9 по 15 октября 2018 года в инфекционную больницу Биробиджана с заболеваниями острой кишечной инфекции поступило 26 человек, среди них пятеро детей», — заявили  ведомстве.

В связи с произошедшим работа кафе была приостановлена.

Отмечается, что в ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбуждено два административных дела.

Ранее сообщалось, что в Еврейской АО 15 человек были госпитализированы после отравления в кафе.

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