В прокуратуре сообщили о росте числа отравившихся в кафе в Еврейской АО

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией после посещения кафе в селе Ленинское в Еврейской автономной области возросло до 26 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

«В период с 9 по 15 октября 2018 года в инфекционную больницу Биробиджана с заболеваниями острой кишечной инфекции поступило 26 человек, среди них пятеро детей», — заявили ведомстве.

В связи с произошедшим работа кафе была приостановлена.

Отмечается, что в ходе проверки были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбуждено два административных дела.

Ранее сообщалось, что в Еврейской АО 15 человек были госпитализированы после отравления в кафе.