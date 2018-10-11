В Еврейской АО 15 человек госпитализированы после отравления в кафе
- РИА Новости
«Вчера и сегодня в больницу стали поступать люди с симптомами острой кишечной инфекции, в общей сложности на данный момент госпитализированы 15 человек, в том числе четверо детей. Люди были госпитализированы после посещения кафе в селе Ленинское в ЕАО», — заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Еврейской АО Павел Копылов.
Он добавил, что в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, отбираются продукты для анализов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку по факту отравления детей в лагере.