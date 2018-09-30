В Оренбурге назвали причину отравления участников мероприятия в одном из клубов
- РИА Новости
Специалисты провели исследование проб, взятых на кухне заведения. В смывах с производственного инвентаря и других предметов нашли кишечную палочку, в продукции для приготовления салата — сальмонеллу.
В ходе обследования обнаружены грубые нарушения санитарного законодательства.
Материалы переданы в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.