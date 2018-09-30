В Оренбурге назвали причину отравления участников мероприятия в одном из клубов

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В Оренбурге назвали причину отравления участников мероприятия в клубе «Корица», сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В Оренбурге назвали причину отравления участников мероприятия в одном из клубов
  • РИА Новости

Специалисты провели исследование проб, взятых на кухне заведения. В смывах с производственного инвентаря и других предметов нашли кишечную палочку, в продукции для приготовления салата — сальмонеллу.

В ходе обследования обнаружены грубые нарушения санитарного законодательства.

Материалы переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.

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