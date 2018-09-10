Ракетный катер ЧФ отразил нападение условных террористов в акватории Чёрного моря
- РИА Новости
Это произошло в акватории Чёрного моря во время учения в зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы.
По сценарию занятий, в ходе планового перехода из Севастополя в Новороссийск вахтенный дежурный Р-60 получил сигнал о помощи от гражданского судна, на которое напали условные террористы. Экипаж изменил курс, и катер противника был условно уничтожен артиллерией Р-60.
В июле Nation News сообщал о репетиции воздушной части парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.