Ракетный катер ЧФ отразил нападение условных террористов в акватории Чёрного моря

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Ракетный катер Р-60 Черноморского флота отразил нападение условных террористов, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Ракетный катер ЧФ отразил нападение условных террористов в акватории Чёрного моря
  • РИА Новости

Это произошло в акватории Чёрного моря во время учения в зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы.

По сценарию занятий, в ходе планового перехода из Севастополя в Новороссийск вахтенный дежурный Р-60 получил сигнал о помощи от гражданского судна, на которое напали условные террористы. Экипаж изменил курс, и катер противника был условно уничтожен артиллерией Р-60.

В июле Nation News сообщал о репетиции воздушной части парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

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