В порту Владивостока начались работы по дноуглублению
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Как заявили в Дальневосточном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт», в 2017 году грузооборот приморских портов составил 120 млн т. Ожидается, что в 2020-м этот показатель вырастет на 10 млн т.
«Обеспечение глубин, необходимых для захода крупнотоннажных судов, — стратегически важная задача для края, от решения которой зависит развитие новых производств, создание промышленных кластеров, увеличение товарооборота», — отметили в пресс-службе краевой администрации.
Ранее Nation News сообщал, что «Росморпорт» заявил о планах первого выпуска облигаций.