В порту Владивостока начались работы по дноуглублению

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Во Владивостоке начались дноуглубительные работы на двух причалах у морского вокзала, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт администрации Приморского края. Такие работы запланированы и в портах залива Находки.
В порту Владивостока начались работы по дноуглублению
  • © Bai Xueqi
  • globallookpress.com

Как заявили в Дальневосточном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт», в 2017 году грузооборот приморских портов составил 120 млн т. Ожидается, что в 2020-м этот показатель вырастет на 10 млн т.

«Обеспечение глубин, необходимых для захода крупнотоннажных судов, — стратегически важная задача для края, от решения которой зависит развитие новых производств, создание промышленных кластеров, увеличение товарооборота», — отметили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее Nation News сообщал, что «Росморпорт» заявил о планах первого выпуска облигаций.

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