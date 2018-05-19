Роскомнадзор заблокировал доступ к 47 «зеркалам» пиратских сайтов

Роскомнадзор за рабочую неделю заблокировал доступ к 47 «зеркалам» популярных в России пиратских сайтов. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«С 14 мая 2018 года на основании решений Минкомсвязи прекращён доступ к 47«зеркалам» популярных в России «пиратских» торрент-трекеров и онлайн кинотеатров, в числе которых kinogo (14 «зеркал») и bigcinema (16)», — говорится в сообщении на сайте ведоства.

Отмечается, что всего с 1 октября 2017 года Роскомнадзор принял меры по прекращению доступа на территории России к более 1200 «зеркалам» интернет-ресурсов, заблокированных ранее Мосгорсудом в связи с нарушением авторских прав.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор за 2017 год заблокировал порядка 8 тысяч пиратских ресурсов.