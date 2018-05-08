В Карелии произошёл крупный пожар на лесозаготовке

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На территории промышленной зоны лесозаготовки, располагающейся около посёлка Лендеры в Муезерском районе Республики Карелия, произошло возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

«Горит лес-кругляк на лесозаготовке у поселка Лендеры. Площадь, охваченная огнём, составляет 1,5 тыс. кв. метров. Из Петрозаводска и Санкт-Петербурга к месту пожара направлены два вертолёта с дополнительными пожарными помпами», — передаёт Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС.

Как отмечает ТАСС, группировка для тушения крупного пожара увеличена с 60 до 100 человек.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара на крыше Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске.

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