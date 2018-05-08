В МЧС сообщили о ликвидации пожара во Дворце спорта в Красноярске

Пожар на кровле Дворца спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Пожар был потушен в 09:29 по местному времени на площади 250 кв. м. Около четырёх часов понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнём», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярске произошёл пожар во Дворце спорта.