В Красноярске произошёл пожар во дворце спорта

Пожар произошёл во дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 05:32 (местного времени) произошло загорание кровли дворца спорта им. Ивана Ярыгина», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации пожара на лесоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае у города Кодинска.

Также URA.RU сообщало, что в Перми горел один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».