В Красноярске произошёл пожар во дворце спорта

Короткая ссылка
Пожар произошёл во дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 05:32 (местного времени) произошло загорание кровли дворца спорта им. Ивана Ярыгина», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации пожара на лесоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае у города Кодинска.

Также URA.RU сообщало, что в Перми горел один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных