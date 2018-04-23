В Красноярском крае ликвидирован пожар на лесоперерабатывающем комбинате

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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на лесоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае у города Кодинска.
В Красноярском крае ликвидирован пожар на лесоперерабатывающем комбинате
  • РИА Новости

«В 20:30 (16:30 мск) пожар в Кежемском районе ликвидирован», — приводит ТАСС слова официального представителя ГУ МЧС по региону Александра Якимова.

Отмечается, что в ликвидации огня участвовали 50 человек и 15 единиц техники, включая самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8. 

«Ситуация потребовала введения режима ЧС в муниципалитете. Самолёт-амфибия Бе-200 сделал несколько заходов, набирая воду из Ангары, затем работал вертолёт. Удалось избежать распространения огня на базы «Карат» и ЗАО «Бива», — заявил представитель мэрии Олег Желябин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми горел один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».

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