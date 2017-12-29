Во время тушения пожара в Перми эвакуированы 50 человек

На улице Героев Хасана в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России», во время тушения эвакуированы 50 человек, сообщает URA.RU.

«К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Отмечается, что пожар произошёл в подвале на площади 8 кв. м — горели пластиковые трубы.

По информации ведомства, задымление было сильным, но спасатели справились с возгоранием за несколько минут.

«Редуктор-ПМ» занимается производством главных редукторов для вертолётов разных моделей, индустриальных редукторов для газотурбинных электростанций, коробок приводов, корпусных деталей, валов, зубчатых колёс для авиационных двигателей, запчастей для технического обслуживания редукторов.

Ранее New Inform сообщал, что при пожаре в Добрянском районе Пермского края погиб 88-летний мужчина.