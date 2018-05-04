СМИ: В Новокузнецке проведут салют в честь 9 Мая
В Новокузнецке проведут салют в честь 9 Мая, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на местное управление культуры.
На этот раз мероприятие организуют в Кузнецком, а не в Центральном районе города.
«Салют будет в 23 часа в Кузнецком районе», — сказали в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что в Новокузнецке могут отказаться от салюта в День Победы.
Также m24 информировало, что фейерверки в честь 9 Мая запустят в 15 московских парках.
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