СМИ: В Новокузнецке проведут салют в честь 9 Мая

В Новокузнецке проведут салют в честь 9 Мая, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на местное управление культуры.

На этот раз мероприятие организуют в Кузнецком, а не в Центральном районе города.

«Салют будет в 23 часа в Кузнецком районе», — сказали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что в Новокузнецке могут отказаться от салюта в День Победы.

Также m24 информировало, что фейерверки в честь 9 Мая запустят в 15 московских парках.