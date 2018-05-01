Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса

Короткая ссылка
Три автомобиля и автобус столкнулись на 24-м км МКАД, движение в районе ДТП ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.
Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса
  • © Григорий Собченко / РИА Новости

Как отмечается, в результате аварии один человек получил травмы.

В ведомстве уточнили, что из-за ДТП ограничено движение по двум полосам.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, они обеспечивают проезд автотранспорта», — отметили в пресс-службе.

Ранее издание «Утро.ру» со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина сообщало, что в ближайшие несколько лет в Москве планируют реконструировать три транспортные развязки на МКАД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных