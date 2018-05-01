Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса
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Как отмечается, в результате аварии один человек получил травмы.
В ведомстве уточнили, что из-за ДТП ограничено движение по двум полосам.
«На месте работают сотрудники ГИБДД, они обеспечивают проезд автотранспорта», — отметили в пресс-службе.
Ранее издание «Утро.ру» со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина сообщало, что в ближайшие несколько лет в Москве планируют реконструировать три транспортные развязки на МКАД.