Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с участием трёх автомобилей и автобуса

Три автомобиля и автобус столкнулись на 24-м км МКАД, движение в районе ДТП ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

Как отмечается, в результате аварии один человек получил травмы.

В ведомстве уточнили, что из-за ДТП ограничено движение по двум полосам.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, они обеспечивают проезд автотранспорта», — отметили в пресс-службе.

Ранее издание «Утро.ру» со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина сообщало, что в ближайшие несколько лет в Москве планируют реконструировать три транспортные развязки на МКАД.