В Москве реконструируют три развязки на МКАД
По его словам, уже отремонтировано 14 крупных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. При этом намечено создание дублёров на отдельных участках и новых съездов.
«Кроме того, в ряде районов, прилегающих к кольцевой дороге, предполагается обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе посёлка Северный», — отметил Хуснуллин.
Он отметил, что вскоре обновятся развязки на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние Поля.
Ранее Nation News сообщало, что эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в 2018 году.