В Москве реконструируют три развязки на МКАД

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В ближайшие несколько лет в Москве планируют реконструировать три транспортные развязки на МКАД, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.

По его словам, уже отремонтировано 14 крупных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. При этом намечено создание дублёров на отдельных участках и новых съездов.

«Кроме того, в ряде районов, прилегающих к кольцевой дороге, предполагается обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе посёлка Северный», — отметил Хуснуллин.

Он отметил, что вскоре обновятся развязки на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние Поля.

Ранее Nation News сообщало, что эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в 2018 году.

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