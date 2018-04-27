Путин заявил, что рассчитывает на слаженное взаимодействие законодателей и нового кабмина
«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством России. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проанализировать, почему не по всем направлениям удалось выполнить майские указы на 100%.
RT ведёт трансляцию.