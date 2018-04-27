Путин заявил, что рассчитывает на слаженное взаимодействие законодателей и нового кабмина

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Президент России Владимир Путин рассчитывает на эффективное взаимодействие законодателей и нового правительства. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании.

«Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим правительством России. Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проанализировать, почему не по всем направлениям удалось выполнить майские указы на 100%.

RT ведёт трансляцию.

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