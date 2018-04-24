Три самолёта перенаправили на запасной аэродром в Перми из-за метели в Екатеринбурге

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Три самолёта перенаправили на запасной аэродром в Перми из-за сильной метели в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

«В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Для очистки перрона и аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

В Пермь были направлены рейсы «Уральских авиалиний» из Москвы, Azur Air из Антальи и Flydubai из Дубая.

В 2017 году Newinform сообщал, что густой туман помешал борту из Москвы совершить посадку в Мурманске.

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