Три самолёта перенаправили на запасной аэродром в Перми из-за метели в Екатеринбурге

Три самолёта перенаправили на запасной аэродром в Перми из-за сильной метели в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

«В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Для очистки перрона и аэродромных поверхностей задействована штатная спецтехника», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

В Пермь были направлены рейсы «Уральских авиалиний» из Москвы, Azur Air из Антальи и Flydubai из Дубая.

В 2017 году Newinform сообщал, что густой туман помешал борту из Москвы совершить посадку в Мурманске.