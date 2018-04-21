СК начал проверку по факту обрушения части здания во Владивостоке

Короткая ссылка
Следователи начали проверку по факту обрушения части здания постройки 1918 года во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

Отмечается, что никто из людей не пострадал.

«По факту обрушения следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю проводится доследственая проверка», — заявили в ведомстве. 

Следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр.

Ранее в МЧС сообщили, что во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных