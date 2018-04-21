СК начал проверку по факту обрушения части здания во Владивостоке
Следователи начали проверку по факту обрушения части здания постройки 1918 года во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.
Отмечается, что никто из людей не пострадал.
«По факту обрушения следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю проводится доследственая проверка», — заявили в ведомстве.
Следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр.
Ранее в МЧС сообщили, что во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома.
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