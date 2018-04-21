СК начал проверку по факту обрушения части здания во Владивостоке

Следователи начали проверку по факту обрушения части здания постройки 1918 года во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. «По факту обрушения следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю проводится доследственая проверка», — заявили в ведомстве. Следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр. Ранее в МЧС сообщили, что во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома.