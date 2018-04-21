Во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома
На месте ЧП находятся спасатели, полицейские, работники коммунальных служб, а также бригада скорой помощи.
«В городе Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б», — заявили в МЧС.
Спасатели и аварийные бригады провели осмотр и обследование разрушенной части здания. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В местной средней школе развернули пункт временного размещения. Туда в превентивных целях разместили четырёх человек, проживавших в другом крыле дома.
По данным МЧС, к работам привлечены 35 человек и 11 единиц техники.
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