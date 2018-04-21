Во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома

Во Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки двухэтажного дома, построенного в 1918 году. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

На месте ЧП находятся спасатели, полицейские, работники коммунальных служб, а также бригада скорой помощи.

«В городе Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная, 18б», — заявили в МЧС.

Спасатели и аварийные бригады провели осмотр и обследование разрушенной части здания. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В местной средней школе развернули пункт временного размещения. Туда в превентивных целях разместили четырёх человек, проживавших в другом крыле дома.

По данным МЧС, к работам привлечены 35 человек и 11 единиц техники.

Ранее в подмосковном Ногинске произошло обрушение стены общежития.