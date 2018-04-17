Жителя Ростова-на-Дону приговорили к четырём годам колонии за инсценировку своей смерти

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В Ростове-на-Дону вступил в законную силу приговор местному жителю, который инсценировал свою смерть, чтобы не возвращать долги, сообщают «Юга.ру».

Отмечается, что обвиняемый заключал договоры по изготовлению и установке памятников, однако не выполнял свои обязательства.

Мужчина инсценировал свою смерть, отправив одной из знакомых фотографию в гробу.

Его признали виновным по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Суд приговорил обвиняемого к двум годам и трём месяцам, но прокуратура обжаловала вердикт, и теперь мошенник проведёт в тюрьме четыре года и три месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о мошенничестве с жильём для сирот.

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