Мэр Кемерова рассказал о развитии транспортной инфраструктуры

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о развитии транспортной инфраструктуры, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на городскую администрацию.

В настоящее время на 150 перекрёстках ведётся исследование транспортных потоков. Мониторинг числа пассажиров и транспорта продлится до марта.

Полученная информация поможет определить интенсивность движения, состав потока и т.д. Для проекта будут использоваться в том числе видео со стационарных камер на перекрёстках.

Анализировать пассажирские потоки позволят данные с терминалов в общественном транспорте — аппарат фиксирует сведения о числе купленных билетов.

Всю эту информацию будут обрабатывать до июня. Затем предполагается модернизировать план развития транспортной инфраструктуры и схему организации дорожного движения.

Ранее Nation News сообщало, что в ТиНАО построили более четырёх тысяч парковочных мест в 2017 году.