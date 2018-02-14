В ТиНАО построили более четырёх тысяч парковочных мест в 2017 году

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов построили пять крупных объектов гаражного назначения, которые рассчитаны на более чем 4,06 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на департамент развития новых территорий Москвы.

При учёте парковочных мест, появившихся в прошлом году около новых торговых центров, жилых комплексов и офисных центров, общее число новых машиномест в Новой Москве достигнет семи тыс.

За пять лет в ТиНАО построено около 80 км дорог. Столичные власти планируют удвоить этот показатель в ближайшие три года.

Ранее НСН сообщала, что Москва заработала более 15 млрд рублей на платных парковках с 2012 года.