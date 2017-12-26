Москва заработала более 15 млрд рублей на платных парковках с 2012 года

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Российская столица заработала более 15 млрд рублей на платных парковках с 2012 года, сообщает НСН.

Об этом заявили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Как рассказал руководитель структуры Александр Гривняк, все вырученные средства направлены на обустройство дворов, создание детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение.

Ещё одна сфера применения полученных доходов — развитие транспортной инфраструктуры и создание условий для маломобильных граждан.

Ранее m24 сообщало, что жители Москвы передали данные о парковке на газоне более 48 тыс. раз в 2017 году, что позволило поймать 90% нарушителей.

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