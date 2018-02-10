Отец Марии Захаровой рассказал о достижениях дочери

Российский дипломат Владимир Захаров, отец официального представителя МИД России Марии Захаровой, в интервью «Газете.Ru» рассказал о достижениях дочери в учёбе и своём отношении к её работе во внешнеполитическом ведомстве.

Говоря о дочери, дипломат отметил, что она всегда училась на отлично.

«Она... всегда получала золотые медали и красные дипломы, окончила с медалью не только нашу школу, но и китайскую школу», — рассказал Захаров, подчеркнув, что в настоящее время его дочь является кандидатом исторических наук.

Он также добавил, что с тревогой отнёсся к решению будущего официального представителя МИД России выбрать карьеру дипломата.

«Я всегда относился к этому с определённой тревогой, поскольку это требует большой самоотдачи и работы. Это от мужчины требует огромных волевых достижений, что говорить о женщине? От женщины требуется гораздо большее, с точки зрения того, что она является женщиной», — заключил Захаров.

Ранее Мария Захарова рассказала, что думает по поводу мужского и женского подходов в дипломатии.