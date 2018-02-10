Отец Марии Захаровой рассказал о достижениях дочери
- Мария Захарова
- globallookpress.com
Говоря о дочери, дипломат отметил, что она всегда училась на отлично.
«Она... всегда получала золотые медали и красные дипломы, окончила с медалью не только нашу школу, но и китайскую школу», — рассказал Захаров, подчеркнув, что в настоящее время его дочь является кандидатом исторических наук.
Он также добавил, что с тревогой отнёсся к решению будущего официального представителя МИД России выбрать карьеру дипломата.
«Я всегда относился к этому с определённой тревогой, поскольку это требует большой самоотдачи и работы. Это от мужчины требует огромных волевых достижений, что говорить о женщине? От женщины требуется гораздо большее, с точки зрения того, что она является женщиной», — заключил Захаров.
Ранее Мария Захарова рассказала, что думает по поводу мужского и женского подходов в дипломатии.