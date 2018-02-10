Захарова высказала мнение о мужских и женских подходах в дипломатии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что думает по поводу мужских и женских подходов в дипломатии.

Как она заявила «Известиям», она не верит в то, что существует подобное разделение.

«Мне кажется, нет такого деления. Безусловно, есть особенности, которые проявляются и в подходах, и в жизненных традициях, в определённом распределении обязанностей между мужчиной и женщиной, когда речь идёт о семейной жизни. Это, безусловно, имеет свой отпечаток, и уравнивать, на мой взгляд, тоже неправильно. Но при этом на первом месте стоит профессиональное отношение к работе, квалификационные требования», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что существуют нюансы, которые определяются каждым человеком, исходя из его характера, природных качеств и недостатков.

По её мнению, главными критериями назначения человека на должность должны быть навыки, достижения, опыт, а не пол.





