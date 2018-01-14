Захарова рассказала, какую должность мечтала занять в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Достучаться до звезды» на телеканале «Мир» заявила, что мечтала стать китаистом.

«Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ?» — приводит её слова РИА Новости.

При этом она отметила, что её назначение не было специальным выбором в пользу женщины.

«У нас в министерстве нет такого подхода — искусственного стимулирования гендерного баланса... У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то ещё принадлежности», — пояснила Захарова.

Ранее Захарова рассказала RT о том, есть ли у неё приятели в Госдепартаменте США.