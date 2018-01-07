Захарова рассказала, есть ли у неё приятели в Госдепе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала RT о том, есть ли у неё приятели в Госдепартаменте США.
«У нас были очень конструктивные отношения с Дженнифер Псаки (бывший официальный представитель Госдепа. — RT), было приятно с ней работать как с человеком. Это я могу точно сказать, и я никогда этого не скрывала», — рассказала Захарова.
Ранее Захарова призвала американских коллег из Госдепа США начать изучать исторические данные.
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