Захарова рассказала об особенностях рабочего графика сотрудников МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью программе «Достучаться до звезды» на телеканале «Мир» рассказала об особенностях рабочего графика сотрудников внешнеполитического ведомства, а также ответила, почему предпочитает называть себя чиновником.

«Мы можем быть приглашены на работу и в семь утра, и в восемь, день заканчивается тогда, когда говорит руководство. В этом специфика нашей работы. Ты можешь выстроить прекрасный план на неделю вперёд, а прийти на работу — и через час всё поменяется, и всё нужно будет делать с колёс», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Она также отметила, что часто представляется чиновником, чтобы поднять престиж этого понятия.

«Я не делала ничего специально, у меня не было никакой концепции, никакого создания имиджа, но я намеренно называла себя чиновником. К моменту моего назначения это слово закрепилось у нас в лексиконе, к сожалению, с негативным оттенком», — пояснила Захарова.

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