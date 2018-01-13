Захарова опубликовала фотографию «солдат информационной войны»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографию, на которой изображены она, министр иностранных дел России Сергей Лавров, экс-глава Госдепартамента США Джон Керри, а также бывший официальный представитель Госдепа Дженнифер Псаки в розовой шапке-ушанке.

«Сегодня этой фотографии ровно четыре года. Шедеврально во всех смыслах. Солдаты информационной войны», — написала Захарова. Ранее Захарова рассказала RT, что у неё сложились хорошие и конструктивные отношения с Псаки.