Захарова опубликовала фотографию «солдат информационной войны»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографию, на которой изображены она, министр иностранных дел России Сергей Лавров, экс-глава Госдепартамента США Джон Керри, а также бывший официальный представитель Госдепа Дженнифер Псаки в розовой шапке-ушанке.

«Сегодня этой фотографии ровно четыре года. Шедеврально во всех смыслах. Солдаты информационной войны», — написала Захарова.

Ранее Захарова рассказала RT, что у неё сложились хорошие и конструктивные отношения с Псаки.

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