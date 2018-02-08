Захарова пообещала заказать пельмени на Китайский новый год

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что во время Китайского нового года закажет себе традиционное для этого праздника блюдо — пельмени.

«Я клятвенно обещаю, что обязательно закажу себе пельмени, как то блюдо, которое непременно должно быть на столе в ходе Праздника весны, как ещё называют Китайский традиционный новый год. Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно очень радостным, светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру», — сказал Захарова.

Она также поздравила с наступающим праздником и на китайском языке.

В 2018 году китайский Новый год наступит 16 февраля.