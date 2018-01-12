Захарова пошутила о похищающих украинцев на Тверской Дедах Морозах

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о небезопасности поездок в Россию во время новогодних праздников.

«Очень своеобразно проявил заботу о гражданах своей страны и МИД Украины. Он предупредил, что поездка в Россию на новогодние праздники для украинцев может стать билетом в один конец. С этим заявлением трудно не согласиться, оно весьма реалистично. Я могу вам точно сказать, что у многих, кто приезжал в эти дни с Украины в Москву и видел, как украшена столица, как здесь радуются гостям, как их здесь встречают, появлялось желание остаться на подольше», — рассказала Захарова.

Также она отметила, что СБУ пугала украинцев провокациями российских спецслужб.

«Видимо, планировалось, что их какие-то Деды Морозы будут на Тверской похищать», — пошутила Захарова.

Также она назвала «полным абсурдом» то, что происходило в медийном пространстве Украины в праздничные дни.      

Накануне Захарова рассказала о звонке с украинского номера c просьбой связаться с российским дипломатом.

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