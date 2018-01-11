Захарова рассказала о звонке с украинского номера c просьбой связаться с российским дипломатом
«Спрашивает, как она может связаться с Михаилом Калугиным. Тот самый российский дипломат Михаил Калугин, о котором BuzzFeed регулярно публикует фейки, придумывая, что он чуть ли не лично Трампа избирал», — написала она в Facebook.
По словам Захаровой, разговор вёлся с украинского мобильного номера.
«Перезваниваю. Меня ждёт ещё один сюрприз. Трубку мобильного номера WhatsApp, на аватарке которого изображена девушка, берёт… мужчина… Вдруг снова появляется девушка. И я задаю вопрос, почему из BuzzFeed мне звонят с Украины. Получаю ответ, что мне звонят из Нью-Йорка, но с украинского телефона», — пояснила Захарова.
Официальный представитель МИД добавила, что позднее с украинского телефонного номера по WhatsApp пришёл запрос о «деле Калугина», текст которого начинался так: «Привет. Мы пишем вам из BuzzFeed News» (Hello. We are writing to you from BuzzFeed News).
«Одним словом, контора пишет. И уже даже не скрывает, какая именно», — заключила Захарова.
В январе 2017 года Мария Захарова сообщила, что с просьбой прокомментировать «нетленку BuzzFeed о «попытках» России повлиять на президентскую кампанию в США» к ней обратились западные журналисты.