СМИ: В России разработан профессиональный стандарт для сотрудников охраны медучреждений

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В России разработан профессиональный стандарт для сотрудников охраны медицинских учреждений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков документа.

Документ уже согласован с Минздравом и Росгвардией, а также протестирован в некоторых крупных столичных больницах.

По данным издания, исходя из положений профстандарта, сотрудники частных охранных предприятий, работающие в больницах, должны будут, в частности, разбираться в основах психологии и знать основополагающие нормы законодательства в области прав и обязанностей медицинских работников и пациентов.

Отмечается, что с 2020 года все утверждённые стандарты будут обязательными.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе обсуждается возможность создания специальной рабочей группы, которая усовершенствует законодательство в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ.

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