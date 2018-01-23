Видеоконтроль и металлодетекторы: в Госдуме предлагают обязать школы исполнять профстандарт для охранников

В российских школах предлагают сделать обязательным наличие систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и металлодетекторов. При этом образовательные учреждения должны будут нанимать для своей охраны компетентных сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов). С таким предложением выступили в Госдуме. Письмо с соответствующей инициативой направлено в Министерство образования и науки. Для реализации этих идей нужно сделать обязательным исполнение профстандарта охранника образовательного учреждения, который был утверждён Минтрудом в 2015 году. Помогут ли такие меры обеспечить безопасность в школах — в материале RT.

В Госдуме предлагают обязать российские школы нанимать для охраны компетентных сотрудников ЧОПов, способных отразить нападение вооружённых подростков и взрослых. При этом школы должны быть оборудованы системами видеоконтроля, кнопками экстренного вызова полиции и металлодетекторами.

Для этого планируется сделать обязательным для всех учебных учреждений и ЧОПов исполнение профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», который был утверждён Минтрудом в 2015 году. Письмо с соответствующей инициативой (есть в распоряжении RT) министру образования и науки Ольге Васильевой 22 января направил зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Как пояснил RT парламентарий, сейчас профстандарт почти во всех регионах носит рекомендательный характер, поэтому большинство школ может принимать на работу не готовых к своим обязанностям людей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье учащихся.

«Сегодня уровень обеспечения безопасности в школах по стране очень разный. Принимают на должность охранника совершенно неподготовленных работников. Яркий пример тому — случай в Перми. Когда сложилась очень опасная ситуация, угрожающая жизни и здоровью детей, частный охранник даже не нажал кнопку экстренного вызова полиции. Либо он растерялся, либо такой кнопки у него не было вовсе. Если предлагаемый стандарт будет внедрён во всех школах России, уровень их безопасности станет намного выше», — сказал Выборный.

Он отметил, что действие документа подразумевает исполнение значительного числа требований, среди которых высокий уровень подготовки сотрудников ЧОПа, наличие в школе системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения, тревожной кнопки вызова полиции, а также ручного или рамочного металлодетектора. Поэтому перевод профстандарта в обязательную форму повлечёт и оснащение нужными техническими средствами тех школ, где таких систем ещё нет.

Полиция у школы №127 г. Перми, где два подростка совершили нападение на учеников четвёртого класса и их педагога

Reuters

В качестве позитивного примера Выборный привёл опыт школ Москвы — единственного региона, в котором исполнение упомянутого стандарта в виде пилотного проекта уже стало обязательным.

«События последних дней показывают, где и как работает система обеспечения безопасности школ. На днях в одной из школ Москвы ребёнок попытался пронести в рюкзаке ножи и патрон к винтовке. И охранник вовремя это определил. Он попросил показать содержимое рюкзака, сразу же вызвал сотрудников ОВД. Казалось бы, одно и то же правовое пространство, а разница видна сразу»,— сказал парламентарий.

Он добавил, что в школах Москвы прекратились кражи, а количество задержанных и переданных полицейским правонарушителей возросло.

Для выработки окончательных мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений следует создать при Минобрнауки межведомственную рабочую группу, отметил Выборный. В неё, по задумке автора инициативы, должны войти представители Росгвардии, ФСБ, МЧС, МВД, а также представители эксперты из охранного сообщества.

В Минобрнауки получить оперативный комментарий на тему инициативы не удалось.

«Ситуация усугубилась»

В последнее время участились случаи нападения школьников на других учащихся. Так, 15 января в пермской школе №127 двое подростков, вооружённых ножами, ворвались в класс, напали на педагога, а затем начали наносить удары детям. В результате инцидента пострадали 15 человек. 17 января в Челябинской области ученик на школьной перемене во время ссоры ударил своего одноклассника ножом.

19 января вооружённый топором ученик 9-го класса ворвался в школу №5 в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ. В результате пострадали семь человек, включая самого нападавшего.

Также по теме Нападение на школу в Бурятии: главное за 60 секунд Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение на школу №5 в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ. В результате инцидента пострадали...

Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская уверена, что принятие документа, который регламентирует правовые требования к охранникам и их поведение, поможет избежать подобных нападений.

«Я — бывший учитель. И не раз попадала даже в далёкие двухтысячные в такие ситуации, когда вооружённые люди заходили на территорию образовательного учреждения и устраивали там разборки. Время не стоит на месте, и, к сожалению, с развитием интернета и всех прочих аспектов информационного, морального и воспитательного влияния ситуация ещё больше усугубилась. Уже давно надо было принять такой нормативно-правовой акт, который в обязательном порядке должен предписывать нормы поведения, полномочия, права и обязанности тех людей, которые берут на себя ответственность за жизнь и здоровье наших детей», — сказала Санатовская.

Она отметила, что у кандидата в охранники не должно быть судимости, а также алкогольной или какой-либо другой зависимости. Вместе с тем будущим охранникам школ следует проходить различные психологические тренинги для развития стрессоустойчивости и обучения грамотному подходу к детям.

Охранник, а не вахтёр

В свою очередь президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что такие формы контроля, как металлодетектор, не сыграют большой роли в обеспечении безопасности учащихся.

«Металлоискатели, которые могут применять в школе, — это профанация, потому что ни один охранник не может осмотреть тысячу приходящих школьников. Охранник будет принимать те же решения, что и сейчас. Например, в магазинах повышенного статуса стоит металлоискатель и два охранника. Человек кладёт телефон в сумку, проходит через металлоискатель, который подаёт сигнал. А охраннику всё равно, что там прозвучало, и он попросту не обращает на это внимания», — объяснил Гончаров.

РИА Новости

Между тем эксперт согласен с тем, что необходимо повышать требования к школьным охранникам, в том числе к их возрасту и физическим данным.

«Сейчас школы проводят тендеры среди ЧОПов, и побеждает тот, кто предлагает минимальную сумму оплаты. Их сотрудники не из тех, которые могут обеспечить безопасность, например когда женщине 50 лет, а мужчине 65 лет. Сотрудники ЧОПа, который берёт на себя охрану школы, должны быть определённого возраста, обладать соответствующими физическими данными и навыками. У них должно быть полное понимание о выполнении своих обязанностей. Если человек просто наблюдает за проходящими мимо учащимися, то это не охранник, а вахтёр», — уверен глава ассоциации.

Он подчеркнул, что для увеличения уровня безопасности в школе с детьми должны эффективно работать психологи и заместитель директора по безопасности.

Воспитательная работа

По словам директора московской школы №1468 Ильи Бронштейна, безопасность школ зависит не только от компетентности охранников, но и от воспитания самих учащихся.

«Как педагог я убеждён, что никакое ужесточение мер безопасности не спасёт от ситуаций, которые мы видели и в Перми, и в Бурятии, потому что дело не в этих мерах, а в достаточно серьёзных проблемах с воспитательной работой, причём воспитательной работой как внутри семьи, так и внутри школы. Американские школы охраняют вооружённые полицейские, но мы знаем, что там регулярно происходят подобные случаи, в том числе с применением огнестрельного оружия. Гораздо важнее создать в семье и в школе атмосферу взаимного доверия и небезразличия, уважения и неприятия жестокости», — убеждён Бронштейн.

Он добавил, что его школу охраняют сотрудники ЧОПа, а все входы оборудованы металлодетекторами, турникетами и камерами видеонаблюдения.