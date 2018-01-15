Обстоятельства и мотивы: что известно о подростках, совершивших нападение на школу №127

Во время уроков в среднюю школу №127 в Перми проникли двое молодых людей в масках. Они ворвались в класс, где занимались ученики 4-го «Б», и сначала напали с ножом на учительницу, а затем стали наносить удары детям. Пострадали 13 человек, педагог и ещё два школьника находятся в реанимации. Преступники задержаны: ими оказались одиннадцатиклассник и студент колледжа, который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Юноши интересовались массовым убийством в американской школе «Колумбайн», где жертвами двух подростков стали 13 человек. RT выяснил, что ещё известно о трагедии в Перми.

«Без лишних слов достали ножи»

В понедельник на учеников пермской школы №127 было совершено нападение. Как рассказывают очевидцы, во время урока в классную комнату, где занимались ученики 4-го «Б» класса, вошли двое молодых людей в чёрных масках. Как рассказала RT мать одной из учениц Инесса Титова, едва войдя в класс, они достали ножи и атаковали учительницу Наталию Шагулину.

«Без лишних слов они сняли чехлы с ножей и стали резать горло учительнице, — рассказала RT Инесса Титова. — Это мне рассказывает моя дочь».

В классе началась паника: дети кричали от страха и звали на помощь. При этом один из людей в маске встал у входа в кабинет и не давал детям сбежать, а другой начал резать и бить ножом младшеклассников. Тяжело раненная учительница до последнего пыталась защитить детей, отталкивая нападавших.

РИА Новости

Ранив в общей сложности больше десяти детей, нападавшие попытались скрыться, однако из задержала подъехавшая на место происшествия полиция. На кадрах, снятых очевидцами у школы, видно, что один из молодых людей ранен, но как он получил ранение, неизвестно.

По одной из версий, стоявший на входе парень в какой-то момент испугался происходящего и решил помешать другу, который наносил удары детям. Он бросился на него, завязалась потасовка, в ходе которой один из преступников сам получил ножевое ранение.

По словам следователей, «в школе в Перми между двумя учениками произошла драка с применением холодного оружия (ножей)».

По предварительным данным, всего в результате нападения пострадали около 15 человек. В больницу доставлены 12 человек, из них трое в крайне тяжёлом состоянии. У нескольких школьников оказались задеты шейные артерии, один ученик перенёс экстренную операцию на глазах. Тяжелее всего пришлось учительнице — она перенесла серию операций и сейчас находится в реанимации.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района города Перми передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

«В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе», — сообщила Петренко.

Кем были нападавшие

RT собрал всю достоверную информацию, известную на данный момент о нападавших. Это два 16-летних жителя Перми.

Один из них, предположительно, бывший ученик школы №127. Сейчас юноша учится в одном из колледжей Перми. Сообщается, что подозреваемый ранее был отчислен за неуспеваемость. Его отец — успешный пермский бизнесмен. По данным базы «Контур Фокус», он является учредителем девяти компаний.

Одна из них, оказывающая услуги по организации междугородных перевозок, в прошлом году получила от администрации города контракт на организацию продажи билетов и иных услуг автобусных станций на 73 млн рублей. В 2011 году СМИ писали, что бизнесмену досталась большая часть пермского «Автовокзала».

РИА Новости

По сведениям RT, сын бизнесмена состоит на учёте в психоневрологическом диспансере за употребление алкоголя и наркотиков. На YouTube размещена видеозапись, где школьник употребляет «наркотики», курит сигареты, слушает музыку и выглядит не вполне адекватно. Впрочем, на этой записи «наркотиком», вероятнее всего, является обыкновенный нюхательный табак.

У молодого человека есть отец и мать, однако обстановка в семье, судя по всему, оставляет желать лучшего. Так, мать школьника в беседе с одним из СМИ заявила, что не поедет к нему в больницу, поскольку, по её словам, «не видит в этом смысла».

Также в соцсетях остались комментарии подростка, где он высказывался в поддержку Навального. При этом на вопрос, почему он поддерживает Навального, он ответил, что ему всё равно, кто «развалит страну», поскольку Россия — это «страна рабов».

Другой участник нападения — также 16-летний парень. О нём известно немногое: он учится в 11 классе школы №127 и запомнился учителям скорее с хорошей стороны. В частности, школьник участвовал в региональной олимпиаде по физике. Его отец, предположительно, успешный дизайнер со своей собственной студией. В частности, он занимается оформлением витрин.

Старший брат второго подозреваемого по образованию психолог и учился в Уральском университете.

Никто из родственников на момент публикации не был доступен.

Хотели повторить «Колумбайн»

На данный момент достоверно не известно, какова была мотивация нападавших. По одной из версий, отчисленный из школы подросток хотел отомстить учительнице и целенаправленно отправился в кабинет, где она проводила занятие.

При этом этот юноша был фанатом Эрика Харриса и Дилана Клиболда — известных в США убийц, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн». Юноша состоял в разнообразных пабликах, посвящённых инциденту, а среди его видеозаписей много роликов об этих убийцах, в том числе их любительские видео.

Можно отметить, что подросток даже стремился ко внешнему сходству с Диланом Клиболдом. Информация со страниц напавших на школу №127 была удалена ещё до инцидента, однако в кэше осталась фотография Льва, на которой он явно копирует стиль убийцы, надев такие же очки и взяв оружие в руки.

Reuters

По сведениям RT, акция была спланирована заранее и четвероклассники оказались жертвами не случайно: школьники хотели повторить резню в «Колумбайн», однако опасались сопротивления, которое могли оказать ученики старших классов.

В качестве подтверждения версии, что нападение планировалось заранее, выступает анонимная переписка, выложенная на одном из пермских форумов. В ней рассказывается о том, что один из злоумышленников систематически покупал у знакомых наркотики, а в какой-то момент попытался купить огнестрельное оружие. Однако ему это не удалось, и он решил нападать вооружившись ножом.

В результате подросток заручился поддержкой своего сверстника, и в назначенный день они пришли в школу. Один из них воспользовался старым магнитным пропуском, который по-прежнему действовал, а другой прошёл через проходную, когда женщина-охранник на время покинула пост.

В целом, уже сейчас к системе безопасности школы есть масса вопросов. Так, по данным местных чиновников, в учреждении не работали камеры видеонаблюдения, пропуск отчисленного ученика не был аннулирован, а охранник не вмешалась в конфликт и даже не нажала тревожную кнопку. Как выяснил RT, школу охраняло ЧОО «Аякс-Безопасность».

По данным сайта «Госзакупки», в 2017 году образовательное учреждение заключало три контракта на общую сумму более 1 млн рублей с единственным поставщиком (которым и являлась компания «Аякс-Безопасность»).

В 2016 году ЧОО «Аякс-Безопасность» проверяла Центр лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по Пермскому краю. Нарушений в ходе проверки выявлено не было. Однако в самой охранной организации данную информацию RT комментировать не стали.

Рассматривались также и другие версии произошедшего. Например, что причиной нападения мог стать оскорбительный, по мнению школьников, пост в соцсетях. В сообществе «Мемасы в массы» 31 декабря появилось сообщение «С новым 20!8 годом псы))) люблю вас» (орфография сохранена. ), что возмутило одного из нападавших, и он пригрозил администратору паблика расправой.

Последствия и заявления

Инцидент в Пермской школе вызвал бурную реакцию со стороны властей и чиновников. В частности, по поводу произошедшего высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе с тем, учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте это внутреннее расследование проведут. Это же не нападение на школу извне… Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счёт», — сказал Дмитрий Песков.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, она вылетает в Пермь, поскольку у неё много вопросов к местным властям.

«Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах 16-летних парней... Дети, два подростка, в больнице, с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы, — пишет Кузнецова. — Как вооружённые парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию, разберёмся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНиЗП ? А охрана, в конце концов? Где это всё??!!»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает представить к государственной награде учительницу пермской школы Наталию Шагулину, которая во время нападения на учебное заведение спасла нескольких учеников. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) парламентарий направил губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №127 г. Перми, где пострадали по меньшей мере 15 человек, прошу Вас представить к государственной награде учительницу младших классов Шагулину Наталию Васильевну, которая пыталась защитить и предотвратить конфликт между учениками», — говорится в письме Чернышова.

Тем временем глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах Перми после инцидента с нападением на учеников и педагогов. В рамках расследования произошедшего будет также дана оценка тому, насколько грамотно действовала охрана школы и почему была отключена система видеонаблюдения.

Трагедия в школе «Колумбайн»

Массовое убийство в школе «Колумбайн» произошло 20 апреля 1999 года и вошло в тройку самых кровавых инцидентов в учебных заведениях США после терактов в начальной школе «Бэт» (1927) и в Техасском университете в Остине (1966).

В качестве нападавших выступили два ученика старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Они ворвались в школу во время уроков и с помощью стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств ранили 37 человек, из них 13 — смертельно. После этого нападавшие застрелились сами.

Выжившие очевидцы рассказывали, что когда у убийц стали заканчиваться патроны, Клиболд предложил: «А может, лучше ножами? Так даже интереснее».

Бойня в «Колумбайн» спровоцировала появление подражателей по всему миру. В России одним из последователей Эрика Харриса и Дилана Клиболда можно назвать ученика ивантеевской школы Михаила Пивнева. 5 сентября 2017 года 15-летний школьник пронёс в здание учебного заведения петарды, пневматическое оружие и тесак.

Сначала он взорвал петарды, после ворвался в кабинет информатики, произнёс фразы: «Я пришёл сюда, чтобы сдохнуть» и «Я ждал этого три года». Ударил тесаком по голове учительницу Людмилу Калмыкову, произвёл несколько выстрелов в потолок, а затем выстрелил в голову учительницы.

Одноклассники от испуга начали выпрыгивать из окон со второго этажа, трое пострадали от падения. Учительница выжила и с травмами головы поступила в больницу. Михаил не успел совершить самоубийство, его задержали правоохранительные органы. Ранее на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» он упоминал школу «Колумбайн», а 20 апреля 2017 года даже написал пост о том, в котором сожалеет о том, что его там не было. Его псевдоним в соцсети — Майк Клиболд.