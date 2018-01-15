Два человека получили тяжёлые ранения в результате нападения на школу в Перми

Неизвестные в масках совершили нападение на школу №127 в Перми. Как сообщили в Министерстве безопасности региона, в результате инцидента пострадали восемь учеников. Один из них и учительница получили тяжёлые ножевые ранения. На место выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. RT ведёт текстовую трансляцию.