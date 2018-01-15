Два человека получили тяжёлые ранения в результате нападения на школу в Перми
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15 января 2018
Ножевые ранения получили 11 подростков и один учитель, сообщают в МВД.
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Почти 700 школьников эвакуировали из пермской школы после инцидента. Об этом сообщили в региональном Министерстве территориальной безопасности.
«Во время ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы, уроки отменены», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
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Подозреваемые были задержаны.
Как добавили в СК, в ближайшее время их допросят.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступления.
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По данным Следственного комитета, в школе произошла драка между учениками с применением холодного оружия — ножей. Потасовку пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.
О причинах конфликта не сообщается.
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — говорится в пресс-релизе ведомства.
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Во время нападения несколько раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалёку.
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Имя учительницы — Шагулина Наталья, она сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом RT сообщили в администрации школы. Её доставили в ГКБ №4.
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Два человека — учительница и школьник — находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
«В тяжёлом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции», — рассказали в ведомстве.
Остальные пострадавшие, по предварительным данным, получили «незначительные поверхностные травмы», их направили в краевую детскую больницу.
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На место ЧП выехали губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.