Атака с топором и «коктейлями Молотова»: семь человек пострадали при нападении на школу в Бурятии

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Улан-Удэ. Он проник в здание с топором и поджёг один из классов «коктейлем Молотова». Когда ученики выбегали из горящего кабинета, преступник ранил их топором. Пострадали шестеро детей и учитель. Местные власти сообщают о нескольких нападавших, однако в Следственном комитете заявляют, что атаку совершил один человек. Злоумышленник задержан и доставлен в больницу: он пытался покончить с собой. Следственные органы возбудили уголовное дело. Помимо этого, будет дана оценка действиям учителей и персонала школы, где произошёл инцидент.

Утром 19 января вооружённый топором и бутылкой с «коктейлем Молотова» подросток напал на школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Как сообщили в Следственном комитете, девятиклассник с топором напал на учеников 7-го класса, а после этого поджёг учебный кабинет «коктейлем Молотова».

При этом в правительстве Бурятии сообщают о нескольких нападавших. Отмечается, что преступники ранили учеников, которые покидали горящий класс.

«Проникли трое молодых людей. В школе они надели маски. Злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Более чем об одном подозреваемом информируют и источники в прокуратуре. «Действительно, по предварительным данным, в деле может быть второй подозреваемый, 2000 года рождения. Сейчас эти данные уточняются», — рассказал агентству источник в пресс-службе прокуратуры.

Однако в Следственном комитете подчёркивают, что атаку совершил один человек.

Об одном нападавшем заявляют и в МВД. «В 09:35 в дежурную часть МВД по Республике Бурятия поступило сообщение о возгорании в общеобразовательной школе №5 в п. Сосновый Бор Октябрьского района Улан-Удэ. По предварительной информации, один из учащихся школы совершил поджог учебного класса и ранил семиклассников и преподавателя русского языка. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении регионального МВД.

В результате инцидента пострадали семеро человек — шестеро детей и учитель, сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин. «Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина», — приводит ТАСС его слова.

Между тем в региональном Минздраве уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

«Трое детей находятся в тяжёлом состоянии, двое (в состоянии. — RT) — средней степени тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь — дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ», — заявил ТАСС министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Из-за происшествия свою командировку в Монголию прервал глава Бурятии Алексей Цыденов. По его поручению на место инцидента были направлены чиновники регионального правительства, сообщили в пресс-службе.

«Меня просто не было бы сейчас»

По словам очевидцев происшествия, подросток ворвался в класс во время урока.

«Я рассказывал стихотворение, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали и я бы договорил — меня бы просто не было сейчас. Это всё в моём классе происходило. В мой класс кинули «коктейль Молотова», — передал РИА Новости слова своего друга Станислава семиклассник Кирилл.

Он отметил, что всех учеников вывели из кабинетов после объявления об эвакуации. По словам школьника, всех собрали во дворе и кто-то кричал, что у нападавшего есть пистолет. Однако выстрелов слышно не было.

Другой учащийся подчеркнул, что нападавших было двое. Один из них кинул бутылку с зажигательной смесью, а другой повалил девочку на пол и стал бить её по голове.

«Из нашей школы они. У нас во «ВКонтакте» группа, туда скинули эти фотки», — подтвердил слова ученика школьник Даниил.

Попытка суицида

В МЧС России по региону сообщили, что пожар, возникший из-за применения подростком «коктейля Молотова», потушен.

«Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован», — отмечается на сайте ведомства.

В МЧС добавили, что на время оперативных действий из здания школы были эвакуированы более 500 человек. «По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал», — уточнили в министерстве.

Совершивший нападение на школу подросток при задержании пытался покончить с собой. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид», — заявила она.

В связи с инцидентом в отношении подозреваемого было открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое в отношении малолетних»).

По следам «Колумбайна»

Не менее резонансное нападение несколькими днями ранее было совершено в Перми. 15 января двое вооружённых молодых людей в масках проникли в среднюю школу №127. Они ворвались в класс, где проводился урок для учеников 4-го «Б». Сначала злоумышленники напали на педагога, а затем начали наносить удары по детям.

В результате ЧП пострадали 13 человек, трое из которых — учительница и два ребёнка — были отправлены в реанимацию. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Нападавшие были задержаны правоохранителями. Ими оказались одиннадцатиклассник и студент колледжа, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.

По одной из версий следствия, отчисленный из школы юноша хотел отомстить преподавательнице. При этом он также был фанатом известных в США преступников, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн».

По сведениям RT, акция была спланирована заранее, а четвероклассники были выбраны в качестве жертв, которые не могли бы оказать значительное сопротивление.

Происшествие в пермской школе вызвало бурную реакцию со стороны властей и чиновников. Ситуацию под свой контроль взял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Меры безопасности после ЧП были усилены во всех учебных заведениях города. Местные власти пообещали, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация. На неё выделено 2,8 млн рублей.

Помимо этого все ученики 4-го «Б» класса и дети учительницы на мартовские праздники поедут в крымский «Артек» за счёт краевого бюджета.