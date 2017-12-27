Фильтровать и обучать: ОНФ предлагает разработать программу по защите несовершеннолетних от интернет-угроз

Общероссийский народный фронт предлагает разработать комплексную программу безопасного пользования интернетом для детей. Как сообщили RT в пресс-службе движения, она будет сочетать в себе как образовательные меры, так и создание механизмов фильтрации сетевого контента. По данным опроса, проведённого ОНФ, 93% респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, считают, что интернет несёт в себе значительные угрозы для ребёнка. Нужно ли регулировать доступ школьников к сети и как обезопасить их от нежелательной информации — в материале RT.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина предлагает выработать комплексную программу безопасного пользования интернетом для детей. По задумке, она должна сочетать в себе как меры пресечения доступа к опасной информации, так и образовательные и развивающие мероприятия. Об этом RT рассказали в пресс-службе ОНФ.

Предложение было сделано по итогам мониторинга, проведённого ОНФ в сентябре. Так, выяснилось, что 93% россиян, имеющих несовершеннолетних детей, считают, что интернет, являясь основным источником информации и средством общения, одновременно несёт в себе значительные угрозы для ребёнка. В опросе приняли участие 5 тыс. респондентов.

По мнению 13% опрошенных, наибольшей опасностью для детей в сети является получение недостоверной, опасной и не соответствующей возрасту ребёнка информации. Среди рисков также отмечают: возможность выхода ребенка на сайты порнографического характера (11,5%), контакты с людьми, которые могут вовлечь в опасные действия, в том числе с вербовщиками в экстремистские организации (11%), общение с людьми, которые могут нанести вред психике или сформировать деструктивные взгляды и поведение ребёнка (9%). 8% опасаются участия детей в «группах смерти», 6% — приобретения несовершеннолетними через интернет наркотических средств или алкогольной продукции.

При этом каждый третий опрошенный считает, что необходимость в регулировании доступа несовершеннолетних в интернет давно назрела, подчёркивают эксперты ОНФ.

Уроки и фильтры

Для защиты детей от опасной информации в интернете Любовь Духанина предлагает разработать механизмы фильтрации сетевого контента, в том числе возможность досудебного ограничения доступа к материалам, противопоказанным несовершеннолетним. По её словам, отдельное внимание следует уделить разработке специальных программ, в том числе для школ и колледжей, по обучению детей и подростков безопасному пользованию интернетом.

«Помимо уроков информатики, это могут быть занятия в рамках классных часов с участием педагогов, психологов, специалистов в области сетевой безопасности. Безусловно, важны и полезны такие мероприятия, как проведённый недавно в школах единый урок безопасности в интернете, на котором шла речь о таком негативном явлении, как травля в соцсетях, о том, как защитить персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать достоверность информации», — рассказала она.

В ряде школ уже проводят профилактику сетевой безопасности учащихся. Эксперты ОНФ отмечают, что учителей в Свердловской, Тюменской областях, Москве и Красноярском крае обязывают отслеживать действия учеников в социальных сетях. Классные руководители в этих субъектах РФ контролируют, в какие группы вступают школьники в сети, что они публикуют на своих страничках, кого добавляют в друзья. Такая мера продиктована необходимостью оградить детей от опасной, деструктивной информации, которая может деформировать психику, подтолкнуть к необдуманным поступкам и даже быть опасной для жизни ребёнка.

Reuters

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер поддерживает идею представителей ОНФ и считает, что в такую образовательную программу необходимо добавить лекции о том, как распознать факт вербовки, а также практические советы для молодых людей.

«Интернет стал полноценной сферой жизни для молодого поколения. Дети должны быть информированы о рисках и знать, как себя вести в случае их возникновения», — говорит он.

По мнению Линдера, разработанный курс должен научить детей правильно реагировать на наиболее распространённые угрозы в сети. К ним эксперт относит реализацию курительных смесей, а также популяризацию «групп смерти» и криминальных субкультур.

«Это проблема распространения запрещённых препаратов, вербовки и включения в закрытые сообщества. Речь идёт о криминальных преступлениях, которые связаны с психологическим воздействием и зомбированием ребёнка, — объясняет Линдер. — У молодых людей в этом случае может отсутствовать осторожность, либо в силу своего возраста или темперамента они стремятся переиграть злоумышленников, но это удаётся не всем».

Отслеживать активность

Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская полагает, что программа безопасного использования интернета для детей могла бы состоять не только из лекций. По её мнению, нужно отслеживать активность школьников в интернете.

«Это могут быть и онлайн-курсы, встречи, акции, интернет-патрули, лекции, а также конкурсы, — отмечает она. — Можно подключить студентов, чтобы они не только отслеживали в интернете активность ребят, но и помогали им изучать интересные и правильные формы взаимодействия с сетью».

Между тем директор московской школы №548 Ефим Рачевский отмечает, что подобная программа не должна быть самостоятельной дисциплиной, чтобы не привести к излишней загруженности школьников. По словам педагога, эти знания дети должны получать в рамках уже существующих предметов.

«Уже есть курсы информационной грамотности и основы безопасности жизнедеятельности. Элементы этой программы можно туда внести. Это не должно привести к увеличению нагрузки», — говорит он.

Рачевский считает, что не стоит рассказывать детям о безопасности в интернете в форме лекций. Сделать это необходимо, используя более «весёлые» и современные формы обучения. «Лекции — это абсолютно архаичная форма занятий. Нужна программа, а учитель уже сам выберет форму. Это может быть, например, игра или интерактивное действо», — полагает эксперт.

«Слабым местом являются взрослые люди»

По словам ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, в нашей стране есть все технологические ресурсы для обеспечения безопасности несовершеннолетних, но проблема заключается в неинформированности родителей и педагогов.

Также по теме Безопасность в сети и наяву: в 2017 году выявлено в два раза меньше экстремистских материалов В I квартале 2017 года федеральный список экстремистских материалов пополнился 59 пунктами. При этом за аналогичный период 2016 года...

«Всё внедрено — и детские пакеты, и система фильтрации обязательна к установке во всех обладающих лицензией образовательных учреждениях. Система досудебной фильтрации существует с 2012 года. Возможно, есть какие-то недоработки, требующие улучшения. Но принципиальные вещи все сделаны и доступны. В этом плане гораздо более слабым местом являются взрослые люди, а не несовершеннолетние. А здесь проблема как раз в неинформированности родителей и учителей. Вот на это нужно бы направить дополнительные средства», — считает эксперт.

Казарян также отметил, что в частном порядке практически у любого провайдера доступна для подключения функция биометрической обработки лица через веб-камеру компьютера. При желании родители могут воспользоваться этой услугой.

Ранее в Минюсте рассказали RT о том, что в I квартале 2017 года федеральный список экстремистских материалов пополнился 59 пунктами. При этом за аналогичный период 2016 года их число было в два раза больше — 129 материалов. Эксперты в сфере безопасности объясняют уменьшение объёмов опасного контента усилением мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом.