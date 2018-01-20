«Различать грань между добром и злом»: помогут ли психологи предотвратить нападения на школы

После нападения подростка с топором и «коктейлем Молотова» на учащихся в Бурятии в каждой школе региона будет налажена работа детского психолога. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов. Кроме того, в учебных заведениях могут установить тревожные кнопки и усилить пропускной режим. О намерении увеличить штат школьных психологов по всей России заявили и в Госдуме. В экспертном сообществе призывают усилить охрану школ, однако специалисты подчёркивают, что учебные заведения нельзя превращать в режимные объекты.

Власти Республики Бурятия намерены наладить работу школьных психологов после нападения подростка с топором и «коктейлем Молотова» на школу в Улан-Удэ. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов.

«Мы обеспечим, чтобы психолог был в каждой школе в республике. Если большие школы, это штатный психолог; если небольшие, то приходящий психолог, закреплённый за несколькими школами. Он в постоянном режиме будет работать с детьми», — приводит его слова ТАСС.

Глава республики также заявил, что во всех школах Бурятии будут установлены тревожные кнопки, а также появятся сотрудники, отвечающие за пропускной режим. Как уточнил Цыденов, подобные инциденты вызваны «общей обстановкой в обществе, медийным фоном, социальными сетями».

При этом подросток, напавший на учеников, общался со школьным психологом, но его состояние не вызывало подозрений.

«Психолог в этой школе был. Он работал и с этим молодым человеком... Но в тот период их общения молодой человек никаких рисков или подозрений не вызывал», — отметил глава Бурятии.

Тем временем депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов заявил, что парламентариями принято решение об увеличении штата психологов в российских школах.

«Сегодня обсуждали вопрос о том, чтобы повышать квалификацию (психологов). Вопрос нужно решать совместными усилиями Минобра. Сегодня принято решение об увеличении штата психологов (в российских школах)», — приводит РИА Новости слова депутата.

Парламентарий отметил, что также обсуждается вопрос о повышении квалификации психологов в школах.

Утром 19 января девятиклассник совершил нападение на школу в Улан-Удэ. С топором и «коктейлем Молотова» подросток проник в задние и ворвался на занятия семиклассников.

Сначала он метнул бутылку с зажигательной смесью в сторону преподавателя, а затем начал наносить удары по детям, которые попытались выбежать из кабинета. В результате пострадали семь человек, включая учительницу и самого нападавшего. Все они были госпитализированы.

Напавший на школу подросток находится в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Министр добавил, что состояние учительницы и других пострадавших улучшается. Для помощи пострадавшим в регион прибыла группа специалистов-медиков из Санкт-Петербурга. По словам главврача Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслава Тимкина, петербургские врачи займутся оказанием помощи наиболее тяжёлым пациентам.

«Состояние девочки крайне тяжёлое, она в коме на аппарате ИВЛ. Приехали специалисты из Санкт-Петербурга. У нападавшего состояние тяжелое, операцию провели, он в сознании», — сказал Самбуев.

«Невозможно досматривать всех школьников»

Председатель Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Мария Мамиконян, комментируя предложение ввести в каждой школе в Бурятии штатного психолога, рассказала, что теоретически специалист может заметить первые признаки того, что у ребёнка есть проблемы. Это, по её словам, даст небольшой шанс «перехватить» конкретные случаи, но в целом тенденция настолько серьёзная, что никакие отдельные психологи эту проблему решить не смогут.

«Если у нас школа была лишена воспитательных функций, если родителям абсолютно некогда заниматься детьми, поскольку они стараются заработать, то подростки естественным образом будут превращаться в зверят. Тем более что они видят льющуюся кровь с экранов телевизоров, насилие. Весь контент к их услугам. Они играют в игры, которые так построены. То есть делается всё для того, чтобы уже в детском возрасте они потеряли человеческий облик, перестали различать грань между добром и злом, допустимым и недопустимым. Что в этой ситуации даёт введение школьного психолога и металлодетектора? Как можно обеспокоиться последствиями, если никто не собирается лечить первопричины?» — говорит Мамиконян.

Между тем некоторые эксперты считают, что налаживать безопасную среду для детей и подростков следует не в кабинете психолога, а в интернете. Ведь, как отметил в беседе с RT член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков, из школы всё равно нельзя сделать режимный объект.

«Сейчас все идут по ложному пути, начиная обсуждать, как усилить меры безопасности в школах. Это тупиковая модель, потому что школа никогда не будет превращена в режимный объект по типу следственного изолятора или хранилища банка. К тому же невозможно постоянно досматривать школьников, да это и не самая главная задача», — заявил он.

По словам Цветкова, для детей и подростков необходима организация внеучебного досуга, чтобы у них было меньше соблазна проводить всё время в интернете.

«Сегодня дети зачастую предоставлены сами себе, и их воспитанием занимаются улица и интернет. А детская психика перед ними беззащитна. Поэтому необходимо обратить внимание на внеурочный досуг несовершеннолетних», — считает член президиума организации «Офицеры России».

Атака на школу в Перми

Инцидент в Бурятии произошёл всего через четыре для после аналогичного происшествия в Перми. В понедельник 15 января двое молодых людей, вооружённые ножами и в масках, проникли в задние пермской средней школы №127. Ворвавшись в класс, где шёл урок для учеников 4 «Б» класса, злоумышленники напали на педагога, а затем начали наносить удары детям. В результате нападения были ранены 13 человек, трое из них — учительница и два ребёнка — были доставлены в отделение реанимации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, а также по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Последствия пожара, который устроил нападавший на школу в Бурятии

globallookpress.com

© buryatia. sledcom.ru/Global Look Press

Нападавшие были задержаны. Ими оказались одиннадцатиклассник и студент колледжа, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.

По одной из версий следствия, отчисленный из школы юноша хотел отомстить преподавательнице. При этом он был фанатом известных в США преступников, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда два ученика школы в городе Литтлтон штата Колорадо — Дилан Клебольд и Эрик Харрис — расстреляли 12 своих одноклассников и учителя. Ещё по меньшей мере 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

После пермского нападения организация « Молодые юристы России» направила генпрокурору России Юрию Чайке письмо с просьбой провести экспертизу с целью признания всех материалов о массовом убийстве в «Колумбайн» экстремистскими. Представитель организации Алексей Ковалёв рассказал RT, что общественники будут добиваться удаления из соцсетей всех упоминаний о бойне в американской школе.

«И это не первый случай, когда подростки якобы вдохновлялись этой историей: вспомним ивантеевского стрелка, который использовал в соцсетях фамилию стрелка из школы «Колумбайн». Если мы сейчас не примем меры, в России будут и дальше происходить страшные истории с эхом из Колорадо. Надо признать, что массовое убийство в школе «Колумбайн» стало не просто страницей истории, а примером для неблагополучных подростков. И всякое упоминание о нём следует признать экстремистским и удалить из соцсетей», — рассказал Ковалёв.