Генпрокуратуру просят признать экстремистскими материалы о массовом убийстве в «Колумбайне»

Представители общественного движения «Молодые юристы России» направили письмо (есть в распоряжении RT) на имя Генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой провести проверку и признать через суд все материалы о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» экстремистскими.

Также «Молодые юристы России» направили обращение (есть в распоряжении RT) в Роскомнадзор с просьбой заблокировать все материалы, связанные с трагедией в американской школе.

Руководитель отдела образования организации «Молодые юристы России» Алексей Ковалев отмечает, что один из преступников, устроивших поножовщину в Перми, увлекался историей школы «Колумбайн», массовое убийство в которой произошло в 1999 году.

«И это не первый случай, когда подростки якобы вдохновлялись этой историей: вспомним ивантеевского стрелка, который использовал в соцсетях фамилию стрелка из школы «Колумбайн», — объясняет он. — Если мы сейчас не примем меры, в России будут и дальше происходить страшные истории с эхом из Колорадо. Надо признать, что массовое убийство в школе «Колумбайн» стало не просто страницей в истории, а примером для неблагополучных подростков. И всякое упоминание о нём следует признать экстремистским и удалить из соцсетей».

Организацией также был проведён мониторинг социальной сети «ВКонтакте». По его итогам были выявлены 42 сообщества, посвящённых истории, произошедшей в школе «Колумбайн», общей численностью подписчиков более 16 тыс., около 2,5 тыс. видеозаписей с интервью и нарезками о «Колумбайне», 128 людей под ником Эрик Харрис и 82 человека под ником Дилан Клиболд.

20 апреля 1999 года школьники Эрик Харрис и Дилан Клиболд ворвались в школу «Колумбайн» в штате Колорадо во время уроков. В результате нападения пострадали 37 человек, из них 13 умерли.

15 января во время уроков в среднюю школу №127 в Перми проникли двое молодых людей в масках. Они ворвались в помещение, где занимались ученики 4-го класса «Б», и сначала напали с ножом на учительницу, а затем стали наносить удары детям.

Нападавшие были задержаны. Как стало известно, молодые люди интересовались массовым убийством в американской школе «Колумбайн».