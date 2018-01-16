«Разбор с участием спецслужб»: Голодец анонсировала усиление мер безопасности в школах‍ после инцидента в Перми

Власти усилят меры безопасности в российских школах после инцидента в Перми. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. По её словам, действующая в России система охраны не предполагала подобного нападения. Росгвардия, в свою очередь, проведёт проверку частных охранный предприятий. При этом эксперты отмечают, что наравне с охранными мерами стоит уделить большое внимание воспитательной работе. Как планируется усилить меры безопасности в образовательных учреждениях — в материале RT.

Правительство примет решение по усилению мер безопасности в российских образовательных учреждениях по результатам детального расследования инцидента в школе Перми. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

«Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьёзная работа, такого не должно повториться на российском пространстве. Мы детально разберёмся с этим случаем для того, чтобы выработать меры», — сказала она.

Голодец отметила, что расследование должно выявить уязвимости системы безопасности образовательных учреждений и устранить их.

«Наша система охраны предполагала, что такого произойти не может, и как произошёл такой сбой — нужно, чтобы сейчас детально службы разобрались. Сейчас идёт по всем каналам разбор этого инцидента, в том числе с участием специальных служб», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Ольга Голодец

© Екатерина Штукина / РИА Новости

Она также сообщила о создании рабочей группы во главе с министром образования и науки России Ольгой Васильевой после ЧП в школе в Перми.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова считает необходимым отработать алгоритм реагирования на инциденты в школах.

«Пусть мы не так часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан чётко. После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу, вход в школу остался, по рассказам детей, как мы поняли, неконтролируемым. То, что мы видим, это хаотичные, нелогичные действия, в том числе и взрослых», — цитирует РИА Новости омбудсмена.

Она обратила внимание на отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях.

Росгвардия проверит ЧОП

Росгвардия, в свою очередь, заявила о намерении провести проверку частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране школ.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», — говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

Оснащение металлодетекторами

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил подумать об оснащении школ арочными металлодетекторами.

Также по теме Обстоятельства и мотивы: что известно о подростках, совершивших нападение на школу №127 Во время уроков в среднюю школу №127 в Перми проникли двое молодых людей в масках. Они ворвались в класс, где занимались ученики 4-го...

«Конечно, всё предусмотреть нельзя, но подумать о том, чтобы поставить рамки при входе в школу, наверное, стоит», — сказал Клинцевич.

Депутат Госдумы Иван Сухарев уже предложил оборудовать все школы рамочными металлодетекторами и перепоручить охрану правопорядка в образовательных учреждениях вневедомственной охране. Соответствующий запрос он намерен направить в Министерство образования.

«На сегодняшний день учащиеся не проходят никакого досмотра. Если в Москве большая часть школ оборудована металлодетекторами, то в регионах подобная практика, как правило, отсутствует. Следует отметить, что безопасностью учащихся и учителей занимаются частные охранные предприятия или вовсе бабушка божий одуванчик, что не гарантирует должного реагирования в случае ЧП. Отсутствие этих элементарных мер может привести к печальным последствиям, как это вчера произошло в Перми, где подростки свободно пронесли ножи и устроили резню. И это, к сожалению, не первый случай. Уверен, что необходим комплексный подход», — отметил Сухарев в разговоре с RT.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Александр Грибов считает, что российские школы не должны превращаться в режимные объекты.

«Есть технические средства — камеры, охрана, но это же просто ребёнок. Конечно, то, что он пронёс нож, это неправильно, но мы же можем так дойти до уровня режимного объекта. Изначально школьник идёт учиться, а не совершать преступление, и сваливать всё на технические меры по обеспечению безопасности — неправильно», — сказал Грибов.

Воспитательные меры

По его мнению, изменить нужно непосредственно сам подход к воспитательной работе в школах.

Так, отметил депутат, если человек в соцсетях публикует призывы к насилию и проявляет интерес к суициду, следует обратить на это внимание его семьи и поговорить с подростком.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев отметил важность проработки воспитательных мер наравне с охранными.

«Что касается необходимости принятия дополнительных мер, мы самым внимательным образом будем рассматривать результаты и итоги расследования. Должно быть понимание, что одних мер по усилению охраны и ужесточению ответственности недостаточно. Это одновременно и воспитательная работа. Какими бы законы ни были, они сами по себе не исключают возможность преступных посягательств», — считает он.

Депутат сообщил, что в 2016 году комитет ГД по безопасности внёс серьёзные изменения в законодательство и передал Росгвардии вопросы контроля за деятельностью охранных предприятий.

Валеев добавил, что после проверки Росгвардией состояния дел и деятельности частных охранных структур при необходимости будут внесены коррективы в нормативную базу.

Член Общественной палаты России по защите семьи, материнства и детства Элина Жгутова считает, что борьбу с детской преступностью нужно начинать с воспитания.

По её словам, нередко к агрессивным действиям подростков побуждают жестокие компьютерные игры и зависимость от них.

«Мы должны ограничить доступ детей к компьютерным играм, особенно к шутерам и файтингам (жанры компьютерных игр. — RT). Нужно бороться не со следствием, а с причиной, которая побудила этих детей к таким серьёзным преступлениям. Проверка металлодетекторами ничего не даст», — сказала она в беседе с RT.

ЧП в школе Перми

15 января в Перми было совершено нападение на школу №127. Двое молодых людей в масках ворвались в класс, где занимались ученики 4-го «Б» класса, напали с ножом на учительницу, а затем стали наносить удары детям. В результате нападения пострадали 15 человек. В тяжёлом состоянии находятся педагог и ещё два школьника. Преступники задержаны.

Утром 16 января стало известно, что учительница — Наталия Шагулина— пришла в сознание, но пока не может разговаривать.

Как рассказала руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева, во время конфликта подростков педагог приняла весь удар на себя.

«Если говорить о том, что произошло вчера, учительница находилась в классе, и когда эти два подростка ворвались в класс, она приняла весь удар на себя. Она не ушла из класса, а сделала всё, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у неё больше всех ножевых ранений. Мы считаем, что это мужественный, геройский поступок», — сказала РИА Новости Гаджиева.





