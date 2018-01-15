Голодец заявила о создании рабочей группы во главе с Васильевой после ЧП в школе в Перми

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что для выяснения обстоятельств инцидента в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

«Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации», — приводит РИА Новости слова Голодец.

Кроме того, в связи с ЧП будут усилены меры безопасности в российских школах.

Как уточнили в Следственном комитете, 15 января в пермской школе между двумя учениками произошла драка с применением ножей. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.