Голодец заявила о создании рабочей группы во главе с Васильевой после ЧП в школе в Перми
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что для выяснения обстоятельств инцидента в пермской школе сформирована рабочая группа во главе с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.
«Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации», — приводит РИА Новости слова Голодец.
Кроме того, в связи с ЧП будут усилены меры безопасности в российских школах.
Как уточнили в Следственном комитете, 15 января в пермской школе между двумя учениками произошла драка с применением ножей. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся.
По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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