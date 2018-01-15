СК: в школе в Перми произошла драка между двумя учениками с применением ножей

В Следственном комитете России заявили, что в школе в Перми между двумя учениками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить педагоги и учащиеся.

«В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагоги эвакуированы. Раненые доставлены в медицинские учреждения.

Подозреваемые задержаны.