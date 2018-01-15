Восемь учеников получили ножевые ранения при нападении неизвестных на школу в Перми

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Восемь учеников и учительница получили ножевые ранения в результате нападения неизвестных на школу в Перми.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство безопасности региона.

«Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооружённого нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников», — заявила пресс-секретарь министерства Елена Дубинина.

На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате нападения на школу №127 в Перми.

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