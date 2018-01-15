Шесть человек пострадали в результате нападения в школе в Перми

Шесть человек пострадали в результате нападения в школе №127 в Перми.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства территориальной безопасности региона.

«Шесть пострадавших, всех забрала скорая помощь. Здесь работают восемь медицинских бригад скорой помощи», — проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, среди пострадавших пять учеников и один учитель.

Источник сообщил, что в одной из пермских школ утром 15 января произошёл конфликт между учащимися. По его словам, ученики получили ножевые ранения.