Шесть человек пострадали в результате нападения в школе в Перми

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Шесть человек пострадали в результате нападения в школе №127 в Перми.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства территориальной безопасности региона.

«Шесть пострадавших, всех забрала скорая помощь. Здесь работают восемь медицинских бригад скорой помощи», — проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, среди пострадавших пять учеников и один учитель.

Источник сообщил, что в одной из пермских школ утром 15 января произошёл конфликт между учащимися. По его словам, ученики получили ножевые ранения.

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