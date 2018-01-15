Росгвардия проверит работающие в школах частные охранные предприятия после ЧП в Перми

Руководство Росгвардии после произошедшего в Перми приняло решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», — отметили в Росгвардии.

Также будут проверены наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в школе в Перми между двумя учениками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить педагоги и учащиеся.

По данным телеканала «360», детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП.