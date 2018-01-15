Росгвардия проверит работающие в школах частные охранные предприятия после ЧП в Перми
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», — отметили в Росгвардии.
Также будут проверены наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что в школе в Перми между двумя учениками произошла драка с применением холодного оружия, которую пытались предотвратить педагоги и учащиеся.
По данным телеканала «360», детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП.