Глава Минобрнауки вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах ЧП в школе

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Министр образования России Ольга Васильева по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах трагедии в школе.

«Министр должна на месте разобраться в причинах трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Ранее телеканал «360» сообщил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова посетит Пермь, где в одной из школ произошло ЧП.

15 января в пермской школе между двумя подростками произошла драка с применением ножей. Конфликт пытались предотвратить педагоги и учащиеся. По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек.

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