Школу в Перми после инцидента с учениками закроют на два дня

Короткая ссылка
После инцидента с учащимися пермскую школу №127 закроют на два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства образования региона.

«Пока идут следственные мероприятия и в здании школы работают правоохранители, учебный процесс будет приостановлен на два дня», — заявил собеседник агентства.

15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. 

В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119