Школу в Перми после инцидента с учениками закроют на два дня

После инцидента с учащимися пермскую школу №127 закроют на два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства образования региона.

«Пока идут следственные мероприятия и в здании школы работают правоохранители, учебный процесс будет приостановлен на два дня», — заявил собеседник агентства. 15 января в пермской школе между учениками произошла драка с применением ножей. В результате инцидента, по последним данным, пострадали 15 человек.